Ocenjujemo: Etos prihodnosti

Nova knjiga slovenskega teologa, publicista in esejista se bolj ali manj jasno umešča v tradicijo humanizma, ob čemer se eksplicitno naslanja na projekt Svetovni etos, katerega idejni vodja je bil lani preminuli teolog, filozof in duhovnik Hans Küng, spominu katerega je tudi posvečena.

Knjiga Kovačiča Peršina v desetih poglavjih pretežno sledi prav tem izhodiščem ob čemer jim pridodaja izpeljave, primere, dodatne utemeljitve. In čeprav gre pri 128 straneh za razmeroma kratko besedilo, katerega ton se spogleduje z manifestnim, avtor vanj vpelje širok nabor referenc in jih vanj vtke na naraven in ne nazadnje dostopen način. Ali še drugače: v osnovi imamo opravka s pravoverno esejistiko in ne denimo strokovno monografijo.