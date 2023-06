Ocenjujemo: Evakuacija duha, režija Aljoša Živadinov Zupančič

V nadaljevanju preberite:

Uprizoritev se v svoji dramaturgiji nikoli zares ne odloči, kakšno pozicijo do obravnavanega materiala bo zavzela. Nastopajoči z minimalno usklajenostjo prehajajo med različnimi uprizoritvenimi kodi in razpoloženji. Kot nekakšen povezovalni člen se vzpostavijo parodični prizori, osredotočeni na klišejske in stereotipne francoske naglase, o katerih ni čisto jasno, kaj oziroma koga parodirajo. Med te prizore se nato vpenjajo groteskni prikazi vojne travme, ki so zreducirani na dretje in paniko, s tem pa jim umanjka niansiran komentar, vsaj kakšen drobec poglobljene notranje stiske, ki bi prizore dvignil nad le niz praznih, nazornih podob.