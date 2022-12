Ocenjujemo: Festival Kiblix /Kibla Portal, Maribor

V nadaljevanju preberite:

Marsikateri avtor res načrtno potencira hermetičnost in ultrasubjektivne domislice, s katerimi se lahko le malokdo poistoveti, neredko na videz preprostemu projektu dodajo avro enigmatičnosti sila zapleteni in abstraktni spremni teoretični spisi; vendar bi bil pravzaprav že čas, da se po treh desetletjih intenzivne rabe intermedijske, računalniške, digitalne, informacijske, generativne umetnosti, net-, bio- in nanoarta, kibernetike, robotike in kar je še tovrstnih praks, njihovi pretirani mistifikaciji končno odrečemo. Lepa priložnost se ponuja z novo, deseto izdajo vizualnega festivala Kiblix.