Ocenjujemo: Idioritmija

V nadaljevanju preberite:

V zbirki Barbare Korun odzvanjajo prenekatera posebna gledišča. Tu nimamo samo nenadnega pogleda s perspektive drugega, ampak pomalem tudi obrat skozi sebe v vlogi lastnega in neodtegljivega drugega. Slednje lepo ponazarja pripisani spremni esej, v katerem pesnica svojo poetiko predstavi kar v (merodajnejših?) tretjeosebnih tenzijah. Če ne drugega, vsaj iz prve roke (od)beremo, da so idioritmije predvsem predikati Rolanda Barthesa in da se odstirajo v prostorih (ali primerih), ko slehernik stopi v sozvočje s svojim pristnim ritmom.