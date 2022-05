Ocenjujemo: Info Point / Galerija Škuc

V nadaljevanju preberite:

Tema v središču razstave Info Point je avtentičnost znotraj (vse bolj turistificiranega) urbanega prostora, k sodelovanju pa so bili povabljeni umetnica in umetniki Lene Lekše, Danilo Milovanović, Robert Marin in Matjaž Rušt, kar kaže na posluh kuratork za aktualne in presežne oziroma sveže ustvarjalce, izbrana dela pa so sorazmerno komunikativna in gledalcu dostopna.

Kuratorke so izbrale relevantno temo in dober nabor ustvarjalcev, prav zato si želimo še bolj izdelane postavitve, kot tudi preseganja osnovne teme prostora in iskanja možnih dodatnih vsebin, prepletov med sodelujočimi in bolj jasne argumentacije razmerij med posameznimi avtorji oziroma deli.