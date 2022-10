Ocenjujemo: Iza Pavlina: Družba tveganja

V nadaljevanju preberite:

Multidisciplinarna umetnica mlajše generacije Iza Pavlina (1991) v postavitvi, ki se z naslovom opira na knjigo sociologa Ulricha Becka, ob tem pa sestoji iz instalacij, risb, fotografij in videa, sega od globalnega segrevanja in onesnaževanja do vdorov v zasebnost. Če se uspešna realizacija tako široko zastavljenega tematskega sklopa sprva zdi skorajda nemogoča, umetnica skozi vsa dela ohrani jasno rdečo nit.