Ocenjujemo: Jokati je okej/ Umetnostna galerija Maribor

Vsako leto se pojavljajo nove pobude za destigmatizacijo mentalnega zdravja skozi umetnost, kar glede na esencialno tesno vez med umetnostjo in čustvi, izraženo predvsem v moderni in sodobni umetnosti, ko se je pozornost izrazito usmerila na posameznikove notranje procese, ni presenetljivo. Naj bodo to pretežno raziskovalne slike Théodora Géricaulta, ki je v 19. stoletju beležil obraze pacientov z različnimi duševnimi boleznimi, ali pa intimnoizpovedne instalacije Tracey Emin, umetniška dela na temo človekove psihe so vseskozi prisotna.

Umetnost, ki ne meri na splošno in distancirano komentiranje družbe, ampak se osredotoča na intimnoizpovedne motive, vedno tvega kritike o patetičnosti ali trivialnosti, saj s svojo subjektivno transparentnostjo lahko sproži prav tako subjektivne in mnogokrat pristranske odzive. Prav zato je vsaka kuratorska odločitev o tematskem predstavljanju mentalnega zdravja ali specifičnih čustev tvegana, a tudi radikalna.