Ocenjujemo: Joni Zakonjšek, Iz knjige spokojnosti

V nadaljevanju preberite:

Slike Joni Zakonjšek so obenem apoteoza narave kot tudi njena metamorfoza, elementi narave so transponirani na plat­no, kjer hkrati zrcalno odsevajo izvorno motiviko ter kot žlahten ekstrakt živijo lastno avtonomno življenje, ki gledalca venomer znova napoti k čudenju ob čudesih sveta, ki ga obdaja, pri čemer je v posameznostih skrit tudi celoten univerzum. Verjetno se nekateri kar ne morejo sprijazniti s tako velikim odmerkom afirmativnosti, danes je modno biti črnogled, kultura in umetnost pa pogosto stojita prav na okopih neizmernega nezadovoljstva. Tudi zato so slike Joni Zakonjšek toliko bolj dragocene.