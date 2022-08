Ocenjujemo: Jur Samec v sodelovanju z Ajo Vesno Ginovsko

V nadaljevanju preberite:

V likovni umetnosti aliasi niso nič novega. Umetniki kot Caravaggio, El Greco in Mark Rothko so izbrali imena, ki so preprostejša, lažje zapomnljiva in udarnejša, da so si olajšali vstop na umetniški trg, ob tem pa zagotovili obstojnost svojega imena skozi zgodovino. Redko pri enem umetniku srečamo številne psevdonime, namenjene raziskovanju in razgaljanju njegovih likovnih slogov in identitet.