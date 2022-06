Ocenjujemo: Kako objeti ježa

V nadaljevanju preberite:

Priznati moram, da je napoved knjige z naslovom Kako objeti ježa nemudoma vzbudila mojo radovednost in veselo pričakovanje, kakšne načine za objemanje bo nagruntala avtorica, ki jo cenim kot izvirno in duhovito. Zdaj ko je knjiga pred mano, navdušuje še bolj – ni le zbir domislic za objemanje nekoga, ki morda za to ni najbolj prikladen, pač pa mnogo več …