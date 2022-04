Ocenjujemo: Lee Hall: TV-mreža, režija Matjaž Pograjc

V nadaljevanju preberite:

Slovensko mladinsko gledališče (SMG) si verjetno ne bi moglo izbrati boljšega časa za premiero svoje nove uprizoritve TV-mreža 20. aprila. Predloga, ki jo je za oder priredil Lee Hall po scenariju Paddyja Chayefskyja iz leta 1976, je satirična črna komedija o izmišljeni televizijski mreži, ki se trudi, da bi si izboljšala gledanost. Zaradi čedalje večje krize – predvsem informativnega programa – upravni odbor in producenti izrabijo mentalni zdrs njihovega dolgoletnega televizijskega voditelja Howarda Beala ter ga spremenijo v nekakšnega sodobnega preroka.

Za to besedilo pričakovan režijski koncept tako svoj večinski fokus usmerja v kamero, zaradi česar se večino predstave zdi, da se igralska ekipa bolj kot s svojo interpretacijo ukvarja s kamerami okoli sebe. Odrski govor je zato večinoma nepoenoten, izgovarjava pa – kljub uporabi mikrofonov – večkrat nerazumljiva in prignana do točke, ko poteku nekaterih dialoških prizorov skorajda ni mogoče slediti (lektorica Mateja Dermelj). Zaradi večinskega fokusiranja na kamere trpi tudi dramaturška nit dogajanja (dramaturginja Urška Brodar).