Ocenjujemo: Mačka na vroči pločevinasti strehi

Predstavo Mačka na vroči pločevinasti strehi v režiji Jana Krmelja v mariborski Drami zaznamuje na eni strani kar nekaj ne prav posrečenih improvizacij, na drugi strani pa se te manifestirajo zgolj na zunanji, formalni ravni, medtem ko ostajajo integriteta teksta ter temeljna načela naracije, figuracije in fabulizacije tako rekoč nedotaknjeni. Režiserske, scenografske in kostumografske pomanjkljivosti na srečo nimajo odločilnega vpliva na integralno podobo predstave, igralke in igralci so v vseh elementih igre tako suvereni, da gledalec ob njihovih interpretacijah nanje preprosto pozabi.