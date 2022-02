Ocenjujemo: Mark Ravenhill: Shopping and fucking / režija Brina Klampfer

V nadaljevanju preberite:

Besedilo z eksplicitno realističnimi slikami preizprašuje potrošništvo v njegovi navezavi na zlorabo mamil, spolne in čustvene frustracije ter vsesplošni propad individuuma. Definirajoče besedilo devetdesetih let prejšnjega stoletja se slaba tri desetletja kasneje odpira kot še vedno (morda še bolj) aktualen in radikalen dokument zahodne družbe.

Igralska zasedba prepričljivo manevrira skozi črn humor in ostre replike besedila, s čimer uspešno zasnuje in ohranja atmosfero izgubljenosti ter apatije. A medtem ko igralka in igralci na odru delujejo suvereno in močno, jih režijsko-dramaturško delo ne dohaja. Prav omenjeni fokus uprizoritve na drugi del naslova povzroči, da se nekatere ključne teme izgubijo oziroma delujejo le navržene v uprizoritev.