Ocenjujemo: Matej Čepin: Srečni dnevi

V sodobni umetnosti lahko sled metavizualne umetnosti spremljamo pri metamodernizmu in novem romanticizmu, ki kljub svojim lastnim specifikam nosita določene elemente kratke, toda izjemno vplivne smeri metafizičnega slikarstva – arhetipskost, kolažiranje aluzij, mističnost in določeno stopnjo temnejšega, disociiranega vzdušja. Metamodernizem in metaromantika na slovenskih tleh sta bila odlično prikazana na skupinski razstavi Koroške galerije likovnih umetnosti Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi (2019), na kateri je razstavljal tudi Matej Čepin, ki se v Galeriji Ravne (pod okriljem Koroške galerije likovnih umetnosti) tokrat predstavlja s samostojno razstavo Srečni ­dnevi (kustos Jernej Kožar).