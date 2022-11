Ocenjujemo: Michelangelo Pistoletto: četrta generacija

V nadaljevanju preberite:

Umetnost neoavantgard v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je ključna za razumevanje raznolikega mozaika smeri, umetniških gibanj in avtorskih poetik tistega časa. Tako je gibanje arte povera do temeljev predrugačilo in lahko rečemo revolucioniralo umetnostno prizorišče ter v Italiji vzpostavilo specifičen spoj vizualno elementarnega, a kompleksnega in izvirnega sporočila, rabo drugačnih, do tedaj neuporabljenih in prezrtih materialov ter vzpostavilo nekakšen nov začetek umetnosti na njeni »pred­ikonografski« in prvinski stopnji simbola.