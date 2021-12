Ocenjujemo: MikoMitologije

V nadaljevanju preberite:



Naslov razstave obeta kritičen odziv na fascinacijo nad učinki, delovanjem in potenciali gliv, tema pa za Sašo Spačal ni novost; sledimo jih lahko skoraj prek celot­ne umetniške prakse, pri čemer jo zanimajo načini in strukture delovanja ter številne neznanke očem nevidnega dela gliv – podgobja ali micelija. Načrtna uporaba metode pripovedovanja mitov, kamor je mogoče vključiti etična stališča, preseneti. Z uvedbo prvine, kot je na primer ponavljanje, koncept mitologizacije razkrije lastno učinkovitost. Ko razstavo gledamo neopremljeni z obrazstavnim besedilom, vidimo, da celota uspešno vključuje čutno zaznavo kot osnovo za doživljanje razstave.

Uporabljena tehnologija in zvok ustvarjata specifično atmosfero posthumanističnega ambienta, kjer vstopamo v svet bioloških in tehnoloških organizmov. Estetizacija ekraniziranih površin, laboratorijske opreme in mikroskopske fotografije ustvarja močno likovno komponento, senzorično izkušnjo pa umetnica nadgradi z detajli postavitve in posameznih del, ki vnašajo pripovednost.