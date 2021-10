Ocenjujemo: Mitska

V nadaljevanju preberite:



Transdisciplinarni performans Mitska v režiji Hristine Vasić Tomše vsebinsko črpa iz knjige Začasno bivališče: Na grad 25, Ig, v kateri so Milica Antić Gaber, Darja Tadić, Nina Perger, Deja Crnović in Jasna Podreka upovedile deset zgodb žensk, ki prestajajo zaporno kazen v ženskem zaporu na Igu. Te ženske so same, v svet so vržene brez podporne mreže, brez varovalk; medtem pa zunaj, prosti, hodijo ljudje, krivi gospodarskega kriminala, s čimer predstava odpre tudi vprašanje oblike kriminala in de facto neenakosti pred zakonom glede na ekonomski položaj in provinienco. S tem Mitska prevprašuje (ne)enakost pred zakonom, hkrati pa vzbuja dvom o samem institutu zaporne kazni. Predstava sicer premore nekaj didaktičnih momentov, ki sporočila, kakršno je slednje, navržejo povsem neposredno ter vsebino tako jasno družbeno-politično zasidrajo, a takšnih primerov je vendarle razmeroma malo. Je pa predstava s temi koordinatami nekako omejena.