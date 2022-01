Ocenjujemo: Ne glejte gor

V nadaljevanju preberite:

McKayev film vsekakor prikazuje drnec človeštva v lastno uničenje. Toda drnca ne povzroči in pospeši kaka spremenljivka, ki se v racionalni strukturi človeškega odločanja ne obnaša tako, kot bi se morala. Sprožita in pospešujeta ga demontaža osnovnih etičnih predpostavk in racionalnih vodil v človeškem odločanju ter razgradnja zmožnosti ločevati med bistvenimi in nebistvenimi, verodostojnimi in neverodostojnimi informacijami.