Ocenjujemo: Onkraj umetniških skupin – novi umetniški aparat

Razstava Onkraj umet­niških skupin – novi umetniški aparat Miška Šuvakovića in Darka­ Šimića občasnemu spremljevalcu umetniške scene­ morda ne pomeni veliko, poznavalec pa v predstavljenem fotoeseju lahko uzre prefinjeno prostorsko študijo jugoslovanskih umetniških kolektivov od eksperimentalnih šestdesetih let do danes.

Razstava, ki je na ogled le še danes, vsebine ne podaja s priloženimi podnapisi in navodili za gledanje. Za razumevanje njenega sporočila smo odgovorni sami. Prav v nedidaktičnosti se skriva možnost, da brez predznanja o predstav­ljenih skupinah prepoznamo moč skupnosti, ki je bila njihovo gonilo. Seveda je to lahko ovira pri branju razstave, če se želimo vanjo tudi vsebinsko poglobiti, saj smo odvisni predvsem od strani dolgega spremnega besedila.