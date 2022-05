Ocenjujemo: Pedro Calderón de la Barca: Življenje je sen

V nadaljevanju preberite:

Verjetno se vsakdo ne ­identificira zlahka s principi Dragana ­Živadinova in njegovih premen od retrogardizma, suprematizma, neokonstruktivizma do ­postgravitacijske umetnosti in »finalizma«, saj gre za svojstven, morda za koga tudi ultra ­subjektiven in ekskluziven pristop do gledališča in umetnosti nasploh. In vendar ob vseh redukcijah teksta in osredotočenosti na vizualno dramaturgijo predstava Življenje je sen v režiji Dragana Živadinova v mariborski Drami vendarle – sicer zelo specifično – vzpostav­lja osnovno paradigmo Pedra Calderóna de la Barce, namreč brisanje meje med realnostjo in sanjami.