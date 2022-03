Ocenjujemo: #punceinpolpunce, režija Ivana Djilas

V nadaljevanju preberite:

Srečamo se z zgodovinskima osebnostma, Stanisławo Walasiewicz (Nataša Živković), interspolno osebo, ki je delovala na področju atletike – pri tem velja izpostaviti, da je #punceinpolpunce ena od redkih slovenskih predstav, ki neposredno vključijo tudi spolno nebinarne osebe –, in astrofizičarko Vero Rubin (Silva Čušin), likinjami, zataknjenimi med legende in literaturo; z lepo Vido (Mia Skrbinac), trojansko Heleno (Maša Derganc) in papežinjo Ivano (Iva Babić), ter likovnima upodobitvama, kipom Dolores, kipom Marije sedem žalosti (Saša Pavček) in z Marijano (Nina Valič), poosebitvijo Svobode z Delacroixove slike.