Ocenjujemo: Southwind

Čeprav bi performans hitro lahko zdrsnil na raven histeričnega opravičevanja problematičnih ljudi (kar je medlo napovedano tudi v opisu dogodka na spletni strani: »Prišla sta, da nas razgalita, zdaj bomo mi razgrnili vaju!«) in utemeljevanja rasizma, fobij ter mizoginije na podlagi socialnih razlik, se performer temu uspešno ogne. To mu uspe predvsem zaradi dejstva, da mu v večini predstavljenih primerov do likov (in njihove domovine) uspe ohranjati razdaljo, zaradi katere bolj kot opravičevanje v ospredje pride sociološka analiza še vedno živih problemskih točk. Poleg tega mu pomaga dejstvo, da zares sporne izjave jemlje takšne, kot so: napačne, zmotne in škodljive. Na primer rasističnega raperja uprizori s popolnoma nerazumljivim rap komadom in mu tako ne ponudi prostora, v katerem bi lahko ponovno izražal svoje vprašljivo »legitimno mnenje«.