Ocenjujemo: Štefan Marflak: Ta pot, ta slika / KGLU

V nadaljevanju preberite:

Razstava, ki se z mislijo Franca Sušnika In kaj so ljudje ko lesovi in ledine in grude in prst … ter sliko iz naslovnega cikla začne že pred vhodom v glavni razstavni prostor, takoj vzpostavi ton razstave, ­zaznamovan z lirično in subtilno izpovednostjo. Omenjeni prostor je ustrezen za postavitve retrospektivnih razstav, saj zaradi velikosti in enotnosti omogoča predstavitev številnih del, ob tem je za kustosa svojevrsten izziv pri snovanju postavitve, ki mora zapolniti prostor ter vseskozi obdržati obiskovalčevo pozornost.