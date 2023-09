Ocenjujemo: To se ne pove

V nadaljevanju preberite:

Pesniška zbirka Ane Pepelnik (1979) To se ne pove ponudi paradoksalne paralakse primikanja in odmikanja, pritekanja in odtekanja, ki se odstirajo v pretočnih preigravanjih premnogih plasti bivanja, izrekanja in jezika. Tu si svoje poetično jedro priborijo prepustna nasprotja, npr. plapolanje in presihavanje, stagniranje in gibanje, glas in premolk kot tudi zvedavi začetki in nedokončani konci, ki se med seboj premišljeno prekrivajo in prepletajo.