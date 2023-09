Ocenjujemo: Naše skladišče

V nadaljevanju preberite:

Drama Tjaše Mislej že nekaj časa živi svoje življenje. Luč sveta je ugledala leta 2020, ko je avtorica zanjo prejela Grumovo nagrado in s tem revijalno objavo v Sodobnosti. Še isto leto je doživela gledališko uprizoritev v režiji Matejke Kokol (Prešernovo gledališče Kranj) in s tem še objavo v gledališkem listu taiste predstave. Do samostojne knjižne izdaje pa je kljub prejšnjim uspehom drami uspelo priti šele letos, ko je bilo besedilo izbrano za maturitetno čtivo.