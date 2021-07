Ocenjujemo: Treš

V nadaljevanju preberite:

Pesnica neomajno govori in naposled postane tekst. Kot menda vsak, ki rad odzivneje (spre)govori. Že zato, ker brez zvena ni enovite in (ne)stične tišine. Ali obratno. In res za omenjeno govorko ponavadi nobena skladenjsko-jezikovna perspektiva ni nepremostljiva.