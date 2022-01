Ocenjujemo: Vse to sem videla, ko sem letela mimo

V nadaljevanju preberite:

Dokumentarni film Space Dogs (Elsa Kremser, Levin Peter) iz leta 2019 je širši javnosti postregel s posnetki poskusov, ki so se izvajali na psičkah kozmonavtkah; seveda psičkam ta položaj v »bitki za vesolje« ni bil priznan, bile so zgolj živi organizmi, prikladno priljudni in navezani na človeka, tako da je bilo z njimi lahko delati, obenem pa za ljudi, ki so z njimi delali, niso zares imele nobene inherentne vrednosti. Prav v tem sta bili tudi največja bolečina izdajstva in tragičnost njihovih usod. Prva, »najusodneje« izdana med njimi je bila Lajka.