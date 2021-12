Rok Bohinc: Smrdljivc

V nadaljevanju preberite:

Avtor Rok Bohinc, ki je na literarni sceni novinec, sicer pa uveljavljen improvizator in stand up komik, je dogajanje romana skoncentriral v en sam (dolg, naporen in predvsem smrdljiv) dan, sestavljen iz zasliševanja osumljenih, ob katerem se bralcu razkrivajo jutranji dogodki, seveda pa tudi družinsko ozadje vpletenih. Ravnatelj in svetovalna delavka se torej znajdeta v vlogi detektivov, pri čemer se Lidija zagreto javi, da bo z veseljem odigrala vlogo »bad copa«, a sprejme tudi vlogo »good copa«, kar je navsezadnje bolj v skladu z njenim ugledom »najbolj prijazne osebe na šoli«.