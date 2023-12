Cirkuški skok v novo leto

Letošnje leto se bo v naši največji kulturni ustanovi, Cankarjevem domu, podobno kot že večkrat doslej, sklenilo s predstavo sodobne cirkuške skupine. Tokrat prvič v izvedbi skupine Recirquel iz Madžarske, ki bo v predstavi Solus Amor uprizorila zgodbo o ljubezni, vesolju in naravi. Zaradi zanimanja so sobotnemu večernemu terminu dodali popoldanskega, vse tri ponovitve so skoraj razprodane.

Dobro desetletje delujoča skupina, ki jo je v Budimpešti ustanovil režiser in koreograf Bence Vági, se je, kot je brati v najavah, uveljavila kot ena od vodilnih te vrste na svetu, je redna gostja tako festivalov sodobnega cirkusa kot velikih gledaliških. Njihov zaščitni znak je spektakelsko kombiniranje tradicionalnih cirkuških elementov s sodobnimi in avantgardnimi stili nastopov, njihova ustvarjalnost pa temelji, kot jo imenujejo sami, na cirque danse oziroma baletu v zraku.

Tudi predstava Solus Amor za enajst nastopajočih, ki je doživela premiero pred tremi leti in s katero so gostovali po Evropi in v Braziliji, se večinoma dogaja nad odrom, in čeprav se sodobni cirkus v nasprotju s tradicionalnim, ki je gradil na točkah z živalmi, osredotoča na nastopajoče, kot enega od vrhuncev vendarle napovedujejo žival. Seveda ne žive.

Polarnega medveda, ki bo sklenil rdečo nit predstave in za izdelavo katerega so angažirali južnoafriškega lutkarja in režiserja Jannija Youngeja, bodo animirali člani skupine. Sicer pa, kot so za Delo povedali pri skupini Recirquel, v predstavi govorijo o velikih, resnih temah, ki tako ali drugače zadevajo vsakogar. »Glavna tema je ljubezen in njene različne oblike, ki smo jih skupno premislili glede na to, do koliko ljudi, idej in stvari lahko človek čuti ljubezen v življenju in na koliko načinov,« je vse, kar so izdali pred nastopom.

Polarni medved, za izdelavo katerega so angažirali južnoafriškega lutkarja in režiserja Jannija Youngeja, bodo animirali člani skupine. FOTO: Lilla Flóra Székely

Vsakdo vidi kaj drugega

Produkcija ene od najslavnejših sodobnih cirkuških skupin na svetu, Cirque de Soleil, je primerna za velike dvorane, s predstavo Varekai je leta 2017 gostovala v ljubljanskih Stožicah, v Cankarjevem domu pa so v minulih letih gostovale manjše zasedbe; vsaka z lastno poetiko. Predlanskim je to bil francoski cirkus Cirque Le Roux s predstavo Jelen v žarometih, leto 2019 je zaokrožila predstava Hotel kanadskega Cirque Éloize, pred petimi leti je gostovala avstralska skupina Circa s predstavo Ta čudovita bitja, pred sedmimi leti novi vietnamski cirkus s projektom Med mestom in deželo.

Balet v zraku ali spektakelsko kombiniranje tradicionalnih cirkuških elementov s sodobnimi in avantgardnimi stili ­nastopov. FOTO: Bálint Hirling

Zakaj prav sodobni cirkus? Program se ravna po letnem času, pravi vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa v Cankarjevem domu Andrej Jaklič, priljubljenost sodobnega cirkusa pa pripisuje temu, da so predstave zanimive za gledalce več generacij, vsakdo lahko v njih vidi kaj drugega; nekatere pritegne celostni spektakel, druge gimnastični oziroma akrobatski vložki, tretje navdušuje komika ... Vse pa odlikuje visokokakovostna produkcija, ustvarjalci so praviloma šolani, med njimi so tako plesalci bodisi klasičnih zvrsti bodisi sodobnega plesa kot športniki oziroma gimnastičarji, je poudaril.

Kot so potrdili v skupini Recirquel, tudi pri njih iščejo umetnike, ki so, čeprav so bili usposobljeni kot akrobati ali plesalci, pripravljeni za urjenje v drugih umetniških zvrsteh. Njihova služba zahteva ure in ure vsakodnevne vadbe, med drugim tako sodobnega kot klasičnega plesa ter cirkuških umetnosti.