Ćopićeva klasika v slogu kamišibaja

»Prva profesionalna predstava tega gledališča je bila namenjena otrokom, s čimer smo jasno pokazali, v katero smer se nameravamo razvijati,« je omenila direktorica koprskega gledališča Katja Pegan. Pred kratkim je nastopila že četrti mandat, odkar je pred dvajsetimi leti v Kopru ponovno zaživelo profesionalno gledališče. Hkrati je to deseta otroška predstava »hišnega« režiserja Jake Ivanca. Na sporedu bo jutri ob 10.30, primerna je tudi za najmlajše.

Jaka Ivanc je hkrati scenograf predstave, v kateri kot pripovedovalec in pevec nastopa Rok Matek. Basen v verzih Ježeva hišica, klasika bosansko-hercegovskega pisatelja Branka Ćopića iz leta 1949, bo na koprskem gledališkem odru zaživela v slogu kamišibaja. Slikanico, ki povzema prvi slovenski prevod Severina Šalija, je posebej za predstavo ustvaril mladi akademski slikar Vedran Mutavčić, avtor glasbe je Davor Herceg, ki bo tudi pianist na odru. To bo prva premiera otroške predstave v novi sezoni.

»Glede na razmere, v katerih smo se znašli v zadnjih dveh letih, se mi je zdelo dobro, da bi naredili predstavo, ki ni omejena zgolj na zaprt prostor oziroma gledališki oder, ampak lahko pride do otrok tudi – če se izrazim z modernim izrazoslovjem – v različnih fazah boja proti epidemiji. Skratka, če se gledališče zapre, lahko naš voziček s slikanico še vedno pride pred šolo ali v telovadnico,« je pojasnil režiser. Nadaljeval je, da se mu zdi najpomembneje, da otroci pridejo v stik z gledališčem, kar je danes še bolj očitno kot v preteklosti. »Z mankom, ki se je v tem pogledu zgodil v preteklem letu, se moramo sprijazniti, vendar se moramo v prihodnosti boriti, da se ne bi ponovil,« je pripomnil.

Pravljica z močnim sporočilom

Po Ivančevih besedah je Ježeva hišica na prvi pogled enostavna predstava, v resnici pa ima globoko sporočilo. Da je marsikaj mogoče prebrati med vrsticami, je poudaril tudi avtor glasbe Davor Herceg. Zanj je bila to v otroštvu prva slikanica, s katero se je srečal, in je bil nad njo navdušen. Ko jo je pozneje kot radijsko igro predvajal svojima otrokoma, sta jo prav tako vzela za svojo.

FOTO: Jaka Varmuž/Gledališče Koper

»Jež je v tej pravljici izjemno navezan in ponosen na svoj dom ter je v njem preprosto zadovoljen in srečen. Tega pa marsikatera gozdna žival ne razume. Prav skoznje se razkrijejo osebnostne lastnosti ljudi, kot so radovednost, zavist ali začudenje – zakaj je vendar Jež tako zadovoljen,« je dejal igralec Rok Matek. Glavno sporočilo je po njegovem to, da je Jež zadovoljen z malim, skromnim domom, ki ga ima; tam uživa in mu te sreče ne more nihče vzeti, četudi je daleč od tega, da bi bila njegova hiša kaj posebnega, kaj šele bogato opremljena. »Zelo smo se tudi zabavali ob tem, kako določena žival govori, kot zanimivost lahko povem, da je divja svinja operna pevka,« je povzel.

Bogata otroška produkcija

Katja Pegan je poudarila, da bodo ta mesec izvedli že 50. ponovitev otroške predstave Loli, Boli in svet, poln čudes, kar kaže na izjemno priljubljenost med mladim občinstvom. »Pričakujemo, da jih bo še nekajkrat toliko in se bomo tako približali številu ponovitev naših najuspešnejših predstav v času pred covidom-19,« je bila optimistična. Zadovoljna je bila tudi z izvedbo festivala Pri Svetilniku, že enajstega po vrsti. »Čeprav smo ga morali zaradi naraščanja okužb predčasno prekiniti, smo s šolami vzpostavili zelo lep sodelovalen odnos,« je dodala. Izvedli so 29 predstav in 51 dogodkov, ki se jih je udeležilo skoraj 5000 šolarjev iz osmih občin. To, da vztrajno narašča število občin, iz katerih prihaja njihovo otroško občinstvo, po njenem dokazuje, da bi si Koper – tako kot Ljubljana in Maribor – zaslužil specializirano gledališče za mlade. »Potrebe tega prostora so take, da jih s trenutnimi kadrovskimi in finančnimi viri žal ne moremo servisirati tako, kot bi jih lahko,« je sklenila.