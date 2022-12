Dragoceno je biti neviden

V nadaljevanju preberite:

Lutkovni ustvarjalci in člani ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) Asja Kahrimanović Babnik, Maja Kunšič in Gašper Malnar že dobri dve desetletji ustvarjajo tako na domačih kot svetovnih gledaliških tleh. Jeseni so skupaj nastopili v odrski interpretaciji Jančarjevega romana Severni sij, ki je bila v režiji Primoža Ekarta vpeta v zapuščeno industrijsko okolje Palače Cukrarna.