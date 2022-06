Drugačni načini angažiranosti

V nadaljevanju preberite:

»Produkcija je res izjemno obsežna, vendar je pravzaprav razveseljivo, da kljub koronavirusu in krizam gledališča zmorejo proizvesti toliko dogodkov. Nemara tako številna, razkošna in raznovrstna gledališka ponudba pritiče določenim urbanim okoljem,« o gledališki produkciji, ki je bila kljub restrikcijam v zadnjem letu in pol enormna, meni Nika Leskovšek, selektorica Festivala Borštnikovo srečanje (FBS), ki se danes začenja s tekmovalnim programom. Ogledala si je namreč kar 210 predstav, če ustvarjalci hitijo od projekta do projekta, gre tudi za splošen občutek odtujenosti od lastnega umetniškega dela, ne da bi se zgodil ustrezen zaključek ali refleksija, takšna hiperprodukcija bi lahko bila kmalu neobvladljiva tudi za te­oretsko refleksijo in analizo.