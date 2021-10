Elite je treba prisiliti k ukrepanju

V nadaljevanju preberite:

Podnebne spremembe, ki jih zaznavamo v zadnjih desetletjih, močno odstopajo od siceršnjega naravnega cikla segrevanja in ohlajanja planeta. Ni več dvoma, da je za stanje odgovoren človek ali natančneje peščica najvplivnejših, ki so za dobiček pripravljeni škodovati svoji okolici, ne da bi se morda tega sploh zavedali.



O problematiki, tesno zvezani z družbeno ureditvijo, razrednim vprašanjem in (neoliberalnim) kapitalizmom ter tem, kaj nam ob gnevu in frustraciji nad občutkom nemoči, ki ga zbuja spoznanje, da spreminjanje naših vsakdanjih navad pač ni zadostna rešitev, kot posameznikom in skupnosti še preostane, je razmišljala mednarodna zasedba predstave Vročina z Žigo Divjakom na čelu, ki je za Delo med drugim dejal, da »ideja odrasti ponuja kar precej odgovorov, ki bi pomembno spremenila ustroj sveta«, prepričan pa je, da »bo nujno treba preseči kapitalizem in načrtno brutalno izkoriščanje ljudi in okolja, če bomo želeli ohraniti človeštvo na tem planetu.«



Predstava je nastala v produkciji SMG in sodelovanju s Štajersko jesenjo ter Masko Ljubljana.