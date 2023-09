Fragmenti nekega večjega življenja

V nadaljevanju preberite:

Ivan Viripajev je eden najprodornejših sodobnih ruskih dramatikov, njegovo dramo Pijani so pred desetletjem krstno uprizorili v Düsseldorfer Schauspielhaus. Danes bo slovenska premiera na odru mariborske Drame, inscenacijo je pripravil madžarski režiser Attila Vidnyánszky ml. Kreativni svet Viripajeva nastaja nekje med svetovoma Quentina Tarantina in Andreja Tarkovskega, kjer trčijo črni humor, okrutnost, duhovnost, misticizem in metafizična liričnost.