Gradiva za komedijo je veliko, vsak dan več

Devetindvajseti festival Dnevi komedije so po lanskem premoru v SLG Celje letos izpeljali. Obiskovalci so si ogledali predstave, ki so doživele premiero leta 2019. Takrat slovenska gledališča prav veliko komedij niso uprizorila, selektorica festivala Alja Predan je izbrala osem predstav. Zdaj, dve leti pozneje, je občinstvo videlo štiri, druga polovica je odpadla zaradi višje sile. Kljub temu je Alja Predan zadovoljna, da so v teh razmerah festival izpeljali.