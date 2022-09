Kako preprečiti gledalcu, da bi gledal le na en način

V nadaljevanju preberite:

Slovensko občinstvo je dobilo vpogled v opus ameriške koreografinje Lucinde Childs pred štirimi leti, ko so na CoFestivalu gostili njeno nečakinjo Ruth Childs, ki je z ansamblom predstavila nekatera koreografinjina najzgodnejša dela. Tokrat bo sledilo nadaljevanje: skupina Dance­ On Ensemble bo nocoj izvedla nekaj­ njenih del, ki jih je postavil na oder Ty Boomershine, nekdanji koreografinjin asistent, plesalec in umetniški vodja ansambla Dance On.