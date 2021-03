Kdaj bo poletje za teater ...

V nadaljevanju preberite:

»Kreativnost igralcev, glasbenikov, plesalcev, režiserjev, slikarjev ... ne more ugasniti, že v bližnji prihodnosti se bo spet razcvetela z novo energijo in drugačnim razumevanjem sveta.« Takšno poslanico je kulturnikom in umetnikom ob današnjem svetovnem dnevu gledališča namenila britanska igralka Helen Mirren, res pa njenega optimizma ne delijo prav vsi. Večina gledaliških hiš v Evropi in po svetu je namreč zaprtih, vsakršne napovedi o postopni normalizaciji razmer ostajajo na ravni ugibanja.