Neža Bojović Foto Suncan Stone

V nedeljo 14. februarja bo na spletu predvajan literarni kabaret z naslovom V iskanju Urške ali Kdo se boji Povodnega moža? Gre za sodelovanje Vodnikove domačine in avtorja"Protagonistka večera bo literarni lik, Urška, iz Prešernovega Povodnega moža, gostitelj pa nam bo v družbi glasbenikov, plesalk in bralcev literature predstavil eno najznamenitejših Ljubljančank ter ob tem preizpraševal utečene koncepte in splošno prevzeta mnenja o prevzetni lepotici, ki jo je kaznoval neznanec, ki so globoko zapisani v zavest Slovencev," so zapisali organizatorji prireditve.Kot gosti sodelujejoin Umetniški ansambl, ki je poskrbeli za uspešno oživitev Vaudevilla v Pocket Teater Studiu (zdaj Black Box Studio): Herr P., melanholični poet, voditelj, Matilda, njegova humorna asistentka tokrat v vlogi Lepe točajke ter Mermaide, morska deklica, Lacanova učenka iz Jadranskega morja.Predvajanje se bo začelo ob 20.uri preko preko VIMEO kanala: za ogled pišite na press@divjamisel.org in poslali vam bodo geslo in povezavo za ogled, ali na FB profilu Vodnikove domačije. Predstava, ki je eden večjih projektov domačije v letu 2021 je bila premierno uprizorjena na kulturni praznik. Ponovitve bodo na sporedu tudi preostali nedelji v februarju, 21.2. in 28.2., vedno ob 20h.