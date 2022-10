Kdor hoče spremeniti svet, mora to narediti brezplačno

V nadaljevanju preberite:

Minulo soboto je na velikem odru ljubljanske Drame zaživela krstna uprizoritev satire Pasji sin: do koder te pusti veriga avtorjev Árpáda Schillinga in Éve Zabezsinszkij, »distopična igra o individualizmu in oportunizmu ter kolegialnosti in empatiji«. Kako daleč smo pripravljeni iti zavoljo višjih ciljev in, navsezadnje, za preživetje?

»Glavni junak je travmatizirana oseba, ki potrebuje delo, zato lahko sprejme marsikaj. Po eni strani se nato vzpenja vse višje po hierarhični lestvici, po drugi strani tone vedno globlje v moralno krizo. Pri tem mi je bil v navdih tudi Stendhalov roman Rdeče in črno,« je povedal Schilling.