Koordinirajo, načrtujejo, odpovedujejo...

V preteklih dveh letih so v gledališki produkciji povzročale največ težav omejitve zaradi pandemije covida-19, ko so bila gledališča bodisi zaprta bodisi so premiere­ in reprize potekale zgolj prek spleta. V zadnjih treh mesecih je težava tudi obolelost v igralskih ansamblih in tehničnih ekipah. Številne premiere so bile preložene ali celo odpovedane, prav tako v gledaliških hišah rešujejo zaplete z izpolnjevanjem obveznosti do abonentov, katere skušajo izpolniti po najboljših močeh, ponekod novih abonmajev sploh niso razpisali. Opazen je tudi izpad dohodka zaradi restrikcij pri zasedbi dvoran, v zadnjem času jih tare tudi dvig stroškov, predvsem cen energentov.