Luč na koncu predora je - ženska

»Roman 1984 Georgea Orwella je služil kot navdih, na osnovi katerega je nastal povsem nov tekst,« pojasnjuje dramaturg Dimitrije Kokanov, ki se je podpisal pod distopično igro Nenadoma, reka; to bodo jutri ob 20. uri krstno uprizorili na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Predstavo je na oder postavil Kokan Mladenović, režiser, ki je znan po kritični obravnavi sodobne družbe.

Nenadoma, reka je nastala v koprodukciji SNG Nova Gorica in Mestnega gledališča Ptuj. V predstavi bodo zaigrali Tamara Avguštin, Anuša Kodelja, Jure Kopušar, Žiga Saksida, Urška Taufer in Žiga Udir. Na Ptuju pa jo bodo premierno predstavili aprila prihodnje leto.

Igra je razdeljena na tri dele. V prvem so predstavljeni totalitarizmi preteklega stoletja, od kolonializma do fašizma. Drugi del se osredotoča na današnji čas neoliberalizma in novih tehnologij, obenem pa tudi nasilja nad ženskami in predstavniki LGBTQ ter vojne v Ukrajini. Tretji del pa je pogled v prihodnost distopične družbe, ki je izgubila vse vedenje in znanje. Ali obstaja luč na koncu predora? Dimitrije Kokanov odgovarja, da je luč ženska, ki simbolizira propad patriarhalne družbe.