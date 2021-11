Mačja kraljica ne more imeti bolh

Zgodba Tista o bolhah Saše Eržen je hudomušna pripoved o Mačji kraljici, ki ji strežejo z vseh strani, nekoč pa mačje visočanstvo napadejo bolhe. Seveda je težko, celo nemogoče, priznati, da bi nekaj tako vzvišenega, kot je kraljica, lahko imelo bolhe, pa vendar je treba z zalego nekako opraviti. Iskrivo zgodbo so v SLG Celje postavili na veliki oder, nekajkrat celo že uprizorili ter navdušili najmlajše in najzahtevnejše občinstvo. Uradna premiera bo v soboto.

Zgodbo Tista o bolhah sta za odrsko postavitev predlagali dramaturginja Tatjana Doma in režiserka Ivana Djilas. Tatjana Doma je dejala, da se je s Sašo Eržen prvič »srečala« prav s to zgodbo. »Leta 2011 je bila uvrščena med pet finalistov za najboljšo izvirno slovensko slikanico, kasneje je prejela tudi zlato hruško za kakovostno literaturo za otroke. Saša že dvajset let ustvarja na področju otroške in mladinske literature, zelo dobro čuti in ve, kako pisati za naše mlado občinstvo. Z Ivano Djilas pa tudi že več kot dvajset let delava dramatizacije.«

Umivanje, skrb za čiste in razkužene roke, je v dobrem letu in pol dobilo čisto nov pomen, zato je bila zgodba Tista o bolhah kot naročena. A se je pokazalo, da je precej globlja kot zgolj umivanje in odstranjevanje bolh. Mačja kraljica je pač kraljica. Lenari, se predaja ugodju, medtem ko njena služabnika delata in garata, da bi bilo ugodeno vsem muham njenega visočanstva. Nekoč kraljico nekaj ugrizne, in seveda je služabnikoma takoj jasno, da so to bolhe, čeprav si gospa tega seveda ne priznajo. »Sporočilo zgodbe je, da bežanje pred težavami in sprenevedanje nikoli nista rešitev. Ne pri bolhah, ne pri čem drugem v našem življenju. Hkrati je to zgodba o prijateljstvu, ker tudi ošabna kraljica ugotovi, da je zelo dobro imeti prijatelje, in s služabnikoma splete prijateljske vezi,« je dejala Tatjana Doma.

Zahtevno občinstvo

Predstavo, ki je bila del lanske sezone in ima dvojno zasedbo, so za šole nekajkrat že uprizorili, nastopili so tudi na Pikinem festivalu v Velenju. Upravnica SLG Celje Tina Kosi je dejala, da so morali več premier razporediti, niso pa hoteli čakati na uradno premiero v teh negotovih časih. »Ne vemo, kakšna bo sezona, zato nismo hoteli izgubiti terminov. Predstave smo doslej uprizarjali kot predpremiere.« Dodala je, da so se šole v gledališče rade in hitro vrnile. »Zasedene imamo vse termine do novega leta. Težava je, da zaradi številnih okužb in karanten na šolah predstave odpovedujejo, ker je recimo polovica oddelkov v karanteni. Interes pa je. Verjetno se bo to v prihodnjih mesecih ponavljalo.«

Tista o bolhah ni le predstava o umivanju in reševanju težav z bolšjo zalego, ampak tudi o prijateljstvu in tem, da se je treba s problemom spoprijeti. FOTO: Jaka Babnik

Otroci so zahtevno občinstvo, je dejala Lučka Počkaj, ki bo igrala Mačjo kraljico v sobotni zasedbi. »Tu je odgovornost, teh predstav ne smemo jemati pavšalno. To je zahtevno občinstvo. Konkretno ta predstava je tako dinamična, da je fizično zelo naporna. Čeprav ni videti, je zame to petinštirideset minut treninga. Ampak v trenutku, ko smo stopili pred gledalce, tudi za nas je bila dolga pavza, je bil stik zelo prisrčen. Vzpostavila se je komunikacija. Ko to dosežeš z občinstvom, občutiš zadoščenje. Otroci pa vse vidijo. Tudi nevidno.«

Ustvarjalci Predstava ima dvojno zasedbo. V soboto jo bodo uprizorili Lučka Počkaj, Žan Brelih Hatunić in David Čeh. Zasedba Jagoda, Damjan M. Trbovc in Tarek Rashid bo predvidoma imela premiero v začetku novega leta. Predstavo je režirala Ivana Djilas, avtorici dramatizacije sta Tatjana Doma in Saša Eržen, ki je tudi avtorica besedil songov. Avtor besedila Mačji rap je Željko Božić, ki je tudi koreograf, scenografka je Sara Slivnik, kostumografka Jelena Proković, avtor glasbe in korepetitor Boštjan Gombač ter beatboxar Murat.

Za najmlajše

V celjskem teatru so znani po dobrih otroških predstavah. Kostumi so bogati, prav tako scenografija. Ni minimalizma. Tina Kosi je poudarila, da je vse to namenoma. »Za otroško predstavo po navadi porabimo več denarja kot za marsikatero predstavo za odrasle, prav zato, ker vemo, da sta za otroke čar gledališča tudi scenografija in kostumografija, da imamo sodelavce, ki jih pri številnih predstavah za odrasle ne potrebujemo, kot so koreografi, korepetitorji. Želimo se predstaviti na najboljši način. Nekdo, ki kot mlad rad hodi v gledališče, bo verjetno kot starejši ponovno zahajal k nam, hkrati pa vidimo, da marsikdo, čeprav ne obiskuje kulturnih prireditev, otroke vendarle pripelje v gledališče. Po otroških predstavah slovimo, vabijo nas druga gledališča in kraji. Velikokrat se nam zgodi, da nas pokličejo že, ko v sporedu objavimo naslov. To je pohvala in priznanje za vse nas.«

Predstava Tista o bolhah je uvrščena tudi na platformo Zlata paličica, kjer so zbrane kakovostne gledališke predstave za otroke in mladino.