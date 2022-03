Med dobrim in zlom, med svetlobo in temo

Četrta operna premiera sezone v SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj prinesla na oder novo produkcijo opere Charles-Françoisa­ Gounoda Faust. Režijo je prevzel flamski režiser in koreograf Frank Van Laecke, ki je doslej v Ljubljani režiral že štiri operne postavitve, opere ­Katja Kabanova, Lucija Lammermoorska, Devico Orleansko in lani jeseni Capulete in Montege. Ljubljanske produkcije, je povedal, so mu prinesle veliko veselja.