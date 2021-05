Muzikal, v katerem vladajo kokoši

Kdo krade jajca?

Slavne kure

Ekipa Kure?!

Na odru bo devet kokošk: Nuška Drašček, Srđan Milovanović, Maša Tiselj, Goro Osojnik in kokoške glasbenice Leon Firšt, Ana Mezgec, Žiga Vešligaj, Janez Krevel in Gregor Hrovat. Za odrom bodo režiser Andrej Jus, koreografinja Aja Zupanec, glasbeni vodja Simon Dvoršak, scenograf Matija Kovač, kostumograf Andrej Vrhovnik ter David Andrej Francky in Matej Kovše kot oblikovalca svetlobe in zvoka. Producent predstave Hiše kulture Celje je Miha Firšt. Predstavo bodo pri Knežjem dvorcu igrali od 10. do 14. junija, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih mojekarte.si.

Lila Prap

Celjanka, ki je širši mednarodni uspeh doživela s slikanico Zakaj?. Ta je postala fenomen v svetovnem merilu. Njena dela so doslej dosegla več kot 38 držav. Njen opus obsega 18 avtorskih slikanic, okoli 80.000 jih je bilo natisnjenih v slovenščini, v tujih jezikih pa več kot 600.000. Njene knjige so bile navdih za mnoge risakne, skladbe in gledališke predstave, zdaj še za muzikal. Dvakrat je bila nominirana za Andersenovo nagrado, prejela je nominacijo za nagrado Astrid Lindgren in mednarodno častno priznanje IBBY za ilustracijo. Dobila je Levstikovo nagrado za življenjsko delo, Smrekarjevo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, Celje pa ji je podelilo naziv častne meščanke.

Kokoške, ki nastopajo v muzikalu,­ so zvesti bralci delspoznali v slikanicah Dinozavri?!, Zmaji?! in Ptiči?!. Zabavne kure z vedoželjnim, komaj izvaljenim piščetom so kar klicale po svojem mestu na zvezdniškem nebu in ga dobile v muzikalu Kure?! Hiše kulture Celje (HKC), kjer so napovedali, da bodo izvrstna glasba, vrhunski izvajalci in zabavna vsebina Kure?! zagotovo pripeljali od Kopra do Mure, kot pravi naslovna pesem.Kokoši, ki so se sprehajale po vseh straneh treh slikanic, so glavne zvezde družinskega muzikala. Lila Prap je povedala, da si ni predstavljala, da jih čaka taka usoda, in se veseli premiere 10. junija. »Z veseljem sem privolila v sodelovanje, ko je prišel Miha [Firšt, producent] k meni in sva brskala po knjigah, kaj bi bilo primerno za muzikal. Potem sva prišla do kur, ki sem jih prvič našla, ko sem delala Dinozavre?!.«Kokoši imajo v slikanicah zabavno in poučno vlogo, ker so vezni člen, ki vodi otroke po poteh njihovih prednikov in povezavah z zmaji. »Pri dinozavrih sem ugotovila, da so ptiči potomci dinozavrov in kure danes živeči dinozavri. Kure so me potem odnesle do zmajev. Zmaj se namreč rodi tako, da petelin ob polnoči na kupu gnoja pri polni luni izvali jajce, ki ga potem greje kača ali krastača. Iz tega se izvali najhujši zmaj bazilisk. Če bazilisk izvali jajce in ga greje kača ali krastača, se izvali petelinji zmaj, ki pa je najhujši od vseh zmajev. Potem sem si rekla, da če so kure ptiči, naj se otroci naučijo še kaj o ptičih. Pri njih najdeš toliko norih vrst! Hotela sem prikazati, da so ptiči stokrat bolj zanimivi od dinozavrov in namišljenih zmajev. In nastala je trilogija.«Za muzikal je napisala zgodbo dramaturginja. Dogaja se v kokošnjaku, kjer se izvali pišče. »Spoznava odnos kokošk do kmetice Rezike in je hkrati na detektivski misiji pri ugotavljanju, kdo jim krade jajca. Kmetica Rezika ga uvede v svet ptičjih sorodnikov, dinozavrskih prednikov, na koncu pa mu oče in mama kot pomiritev situacije razložita, da je najstrašnejši zmaj petelinji zmaj, ki nastopi, če bi se to krhko ravnovesje v odnosu živali do Rezike kdaj zamajalo,« je zgodbo strnila Nuša Komplet Peperko. »Zgodbo lahko beremo tudi kot prispodobo našega vsakdanjega življenja. Nenehno iskanje odgovorov na vprašanja o ustroju sveta, drobna, osrečujoča prijateljstva, varno zavetje družine in dogovor med živalmi in ljudmi kot edino zadovoljujoče sobivanje, ki ne dopušča požrešnosti in izkoriščanja,« so zapisali v HKC.Glasbo za muzikal je podpisal večkrat nagrajeni skladatelj, ki je spisal tudi glasbo za muzikal Veronika Deseniška, ki ga je HKC postavila na oder pred petimi leti in ga je videlo več kot 25.000 ljudi. Režijo je prevzelin oba sta prispevala tudi k besedilu, je pojasnila Nuša Komplet Peperko. »Mislim, da sem samo v pravem trenutku ujela vse ideje, ki so bile v zraku. Andrej je napihnil tekst v čisto drugo dimenzijo, Leon je dal svojo zgodbo in z Lilo sva bili navdušeni. Besedilo je res plod vseh teh idej.«Mama kokoš bo za muzikal postala, verjetno največja zvezda sestava. Oče petelin bo, veteran slovenskega muzikala, malemu piščetu bo posodila glas, prav tako ljubljenka muzikalov, kmetico Reziko bo upodobil, idejni oče in vodja mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica. Kokoši bo spremljal Kurji band: kokoši(pianistka),(violinistka),(saksofonistka),(kontrabasistka) in(bobnarka). Glasbeniki bodo prevzeli tudi igralske vloge in sodelovali kot kokoši v kurniku.V HKC si obetajo gostovanja po Sloveniji in pričakujejo, da bo muzikal še večja uspešnica, kot je bila Veronika Deseniška, je dejal. »Lila Prap je priznana avtorica, in ker nagovarjamo mlade, ki vsako leto na novo nastajajo, medtem ko je bila Veronika Deseniška bolj lokalno prepoznavna, in še to pri tistih, ki so bili pridni v osnovni šoli, mislim, da ima ta predstava potencial za še več ponovitev in bistveno več gledalcev.«