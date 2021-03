Na Hrvaškem in v Srbiji skoraj tako, kot da epidemije ni

V nadaljevanju preberite:

»Ljudje so željni dogodkov. V kavarne ne morejo, da bi skupaj spili kavo, v gledališče pa lahko. Prihajajo tudi starejši, seveda pa v gledališču upoštevamo ukrepe, ki jih je predpisal krizni štab,« je povedala Ivana Poljak iz Hrvaškega narodnega gledališča. Vsa gledališča in kultura nasploh so bila na Hrvaškem zaprta lani od sredine marca do sredine maja; od takrat ob upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja virusa deluje vsa profesionalna kultura, ne pa tudi amaterska. Dovoljeni so koncerti v dvoranah s sedeži, ne pa koncerti s stojišči, kjer bi se ljudje prosto gibali.