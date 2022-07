Nakupuj do konca sveta

V nadaljevanju preberite:

Čez dan smo ohladitev našli ob bazenu s senčnim vrtom v središču mesta ali posedali na terasi gostilne Zaghini, ki jo je nekoč oboževal Federico Fellini in je tam z Marcellom Mastroiannijem ter scenaristom in pesnikom Toninom Guerro jedel najboljše bolonjske špagete daleč naokoli. Guerra, ki je bil prav iz Santarcangela, kjer je danes tudi njegov muzej, je skupaj s Fellinijem napisal zgodbo za film Amarcord, po njegovih scenarijih so bile posnete tudi klasike Antonionija, kot so Noč, Avantura, Mrk, Točka Zabriskie in Nostalgija Andreja Tarkovskega.