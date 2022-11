Operni muzikal v spektakelski formi

V nadaljevanju preberite:

Praizvedba domače operne novitete je pri nas vedno dogodek, izvirno slovenski operni muzikal pa je nedvomno dogodek par excellence. V SNG Maribor so v velikem pričakovanju jutrišnje premiere predstave Tesla skladatelja Slavka Avsenika mlajšega in libretista Nejca Gazvode, ki jo režira Aleksandar Popov­ski, taktirka bo v rokah Simona Krečiča. Ne gre za sintetični življenjepis slavnega znanstvenika, temveč za šest prizorov, ki predstavljajo različne plati njegove osebnosti. »Genijev nisem nikdar pretirano občudoval. Morda je to posledica ljubezni do drugačne literature in filmov, ki so se posvečali 'majhnim' temam, morda se je ta averzija do genija razvila šele v zadnjih letih, ko so medijski prostor ugrabili milijarderji, ki so po novem še znanstveniki, izumitelji, filantropi, ob tem pa nedotakljivi,« je dejal pisec libreta Nejc Gazvoda.