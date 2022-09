Poligon ljubezenskih in političnih spletk

V nadaljevanju preberite:

V SNG Maribor bodo nocoj premierno uprizorili La Giocondo, edino opero italijanskega skladatelja Amilcareja Ponchiellija, ki se je do danes ohranila na odrih. To bo šele tretja mariborska uprizoritev, sicer pa so jo pri nas prvič uprizorili leta 1938 v ljubljanski operni hiši. Ponchielli, v glasbeni zgodovini najbolj znan kot Puccinijev mentor, je La Giocondo napisal v slogu velike opere, ki poleg šestih velikih vlog, v katerih je predstavnik enega izmed šestih glavnih tipov glasu, torej soprana, mezzosoprana, alta, tenorja, baritona in basa, zahteva še operni zbor, baletni ansambel in velik arzenal odrskih učinkov. Muzikologinja Manica Špendal je poudarila, da lahko delo označimo tudi kot ljudsko opero, predvsem po zborih, ki temeljijo na beneških plesih in pesmih, hkrati jo zaznamujejo impozantni množični prizori in dramatične solistične točke, ki so sicer značilne za zgodovinsko opero.