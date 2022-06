Prelomni čas za Primorski poletni festival

V nadaljevanju preberite:

Letošnji Primorski poletni festival bo med 5. junijem in 27. julijem poskrbel za večerno dogajanje od Pirana do Ankarana pa tudi od Pulja do Sežane in Trsta. Skupno se bo zvrstilo 56 prireditev. Gre za 29. izvedbo festivala in po besedah Katje Pegan, umetniške vodje in direktorice Gledališča Koper, je čas prelomen. Kaj vse prinaša festival?