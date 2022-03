Prostor pozornega poslušanja razsvetljuje skrivna lepota

Od leta 1962 na pobudo Mednarodnega gledališkega inštituta 27. marca, na dan, ko se je tistega leta začel pariški mednarodni gledališki festival Théâtre des Nations, praznujemo svetovni dan gledališča. Ob 100. obletnici Šentjakobskega gledališča je v letu, ko praznik obeležujemo šestdesetič, dozorela zamisel, da postane tudi dan tukajšnjega ljubiteljskega gledališča. Poslanico ob prvem prazniku slovenskega ljubiteljskega gledališča je napisal režiser, igralec in vsestranski umetniški ustvarjalec

Pobudo za leta 1962 razglašeni 27. marec kot svetovni dan gledališča je ob sodelovanju mednarodne gledališke skupnosti dal Mednarodni gledališki inštitut (ITI), mednarodna nevladna organizacija, ustanovljena na predlog Unesca leta 1948. Na praznični dan obkroži svet mednarodna poslanica, ki jo na povabilo ITI napiše izbrana gledališka ustvarjalka ali ustvarjalec. Prvo poslanico je napisal Jean Cocteau, lani jo je sestavila gledališka, filmska in televizijska igralka Helen Mirren, letošnjo je prispeval ameriški operni in gledališki režiser Peter Sellars.

Prostor, ki daje enakost

V času, ko svet živi od ure do ure in vsako minuto kapljajo sveže novice, je zapisal Sellars, vabim vse nas, ustvarjalce, da se odločimo za pravo perspektivo in dojemanje časa, sprememb, zavedanja, refleksij in vizij. Živimo v izjemnem času človeške zgodovine in globoke spremembe, ki jih doživljamo v samozavedanju, medsebojnih odnosih in odnosu do okolice, so skoraj onkraj naših zmožnosti dojemanja, artikuliranja, razpravljanja in izražanja. Kakšen je jezik, kakšni so gibi in kakšne so podobe, ki bi nam pomagali dojemati globoke spremembe in prelome, ki smo jim priča? Na kakšen način bi zmogli posredovati to, kar živimo, tako, da ne bi bilo reportaža, ampak izkušnja?

Poslanica Gojmirja Lešnjaka - Gojca Ko je človek začutil potrebo po razkazovanju svoje pameti ali lepote – ne vem, kaj je bilo prej –, si je izmislil gledališče. Najbrž so bili obredni plesi prapočelo tovrstnega človekovega početja. Na vsak način so bili vsi, prve igralke in prvi igralci, ljubitelji. Tudi kasneje v srednjem veku. In naprej ... Torej od prvih zapisov na stenah jam pa do danes je igralski ceh skrbel za zabavo in radost publike, mnogokrat pedagoškost, filozofski razmislek in mistiko. Skozi obredni ples pa vse do avantgardnega gledališča nastavlja gledališče ogledalo trenutku, v katerem obstaja. Če preskočimo stoletja, je poklicno igralstvo novodobna izmišljija. In nauk tega razmišljanja je: vse se je začelo z ljubiteljsko igro. Tako je še danes, ko so kakovostne meje med ljubitelji in poklicnimi zabavljači vedno tanjše. Tako v slovenskih ljubiteljskih gledališčih in ad hoc gledaliških skupinah mrgoli izjemnih in zelo nadarjenih glumačev. Česar pa za igrice in igro v parlamentarnih vrstah med politiki ne bi mogli trditi. Tu vidim bistveno razliko med primitivnim vulgarnim amaterizmom in žlahtnim predanim ljubiteljstvom. Zato bi bilo prav in spodobilo bi se, da tudi ljubiteljska kultura dobi svoj praznik.

Gledališče je umetniška oblika izkušnje. Kako lahko v svetu, ki ga preplavljajo ogromne medijske kampanje, simulirane izkušnje in grozljive napovedi, sežemo onkraj, k izkušnji svetosti in neskončnosti posameznega življenja, k enotnemu ekosistemu, prijateljstvu? Dve leti covida-19 sta zameglili naše čute, zožili naša življenja, prelomili povezave in nas postavili na nenavadno »točko nič« človeškega bivanja. Gledališče, ki bi imelo epsko vizijo, namen in moč za obnovo, potrebuje nove rituale. Ne potrebuje zabave, ampak druženje, moramo si deliti skupni prostor in ga »kulturivirati«, potrebujemo zaščitene prostore, namenjene pozornemu poslušanju in enakosti.

Gledališče je prostor, ki daje enakost ljudem, bogovom, rastlinam, živalim, dežnim kapljam, solzam in preroditvi. Prostor enakosti in pozornega poslušanja razsvetljuje skrivna lepota, ki jo drži pri življenju gost preplet nevarnosti, preudarnosti, modrosti, ukrepanja in potrpljenja. Zdaj je čas za temeljito osvežitev naših misli, čutov, domišljije, preteklosti in prihodnosti. Tega se ne morejo lotiti izolirani ljudje, ki vse počnejo sami, to moramo storiti skupaj. Gledališče nas vabi, da to opravimo skupaj.

Poslanica in predstava za praznik

Letošnjemu svetovnemu prazniku se bodo prvič pridružili tudi slovenski ljubiteljski gledališčniki: kot je zapisala doslejšnja umetniška vodja Šentjakobskega gledališča Mojca Kreft, je slovensko ljubiteljsko gledališče s strokovno-analitičnega, dramaturško-teatrološkega in zgodovinsko-gledališkega aspekta vselej ustvarjalo pogoje za kulturno in gledališko življenje kot vedno znova nastajajoči preporod v sferah ljubiteljske kulture. Sledilo je (in še vedno sledi) usmeritvam najsodobnejšega evropskega gledališča in njegovim duhovnim vrednotam z vrhunskimi interpretacijami dramskih in sorodnih besedil ter delovanjem številnih gledaliških društev ali združenj.

Pobudo so, kot je povedal Jan Pirnat, producent za gledališko in lutkovno dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, z veseljem podprli, v načrtu pa imajo še marsikaj. Predlog letošnjega praznovanja je preprost: ljubiteljska gledališča in društva naj na praznični dan, torej 27. marca, kjer je to le mogoče, preberejo poslanico in odigrajo svojo predstavo.

Avtor poslanice ob prvem dnevu slovenskega ljubiteljskega gledališča je igralec in režiser Gojmir Lešnjak - Gojc, o katerem je Mojca Kreft na četrtkovi predstavitvi repertoarja Šentjakobskega gledališča za sezono 2022/2023 (po koncu njenega mandata bo novi umetniški vodja gledališča dr. Rok Andres), dodala, da je vsestranski umetniški ustvarjalec, ki je izjemno veliko prispeval tudi k razvoju slovenskega ljubiteljskega gledališča.

Prvič Beckett in Brecht

Po besedah odhajajoče umetniške vodje gledališča Mojce Kreft na četrtkovi predstavitvi repertoarja in pobude za dan slovenskega ljubiteljskega gledališča, ki bi bil pridružen svetovnemu dnevu gledališča, bo Šentjakobsko gledališče v sezoni 2022/23 prvič izvedlo dela Samuela Becketta in Bertolda Brechta, ki jih v stoletje trajajočem ljubiteljskem delovanju še ni prikazalo na svojem odru.

»Po dveh zahtevnih gledaliških sezonah in igralnih letih,« je razložila Mojca Kreft, »ki jih je z nenehnimi spremembami in prilagajanji zaradi pandemičnih in epidemičnih razmer doživljalo gledališče pri načrtovanju repertoarja in dela ter realizaciji programa predvsem komornejših in vzporednih zasedb igralskega ansambla, sem se odločila uvrstiti v repertoar za sezono 2022/2023 dramska besedila, ki so igralsko zahtevna, omogočajo pa tudi večjo zasedenost ansambla. Prepričana sem namreč, da igralska družina Šentjakobskega gledališča vse to zmore.«

Poleg Beckettovega Čakanja Godota, ki ga bo režiral Jaša Jamnik, in prepleta Brechtovih del Malomeščanska svatba ter Opera za tri groše v režiji Sare Lucu je izbrala še Revizorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja v režiji in priredbi Ire Ratej, Linharta Andreja Rozmana Roze v režiji Juša Zidarja ter več besedil Jeana Baptista Molièra s skupnim naslovom Država, to sem jaz v režiji in priredbi direktorja gledališča Milana Goloba, ki bo v domači gledališki hiši režiral prvič. Vsa napovedana besedila bodo na Šentjakobskem odru uprizorjena prvič. Z letošnjo sezono se Šentjakobsko gledališče, ki šteje okoli 120 članov, sicer poslavlja od praznovanja stote obletnice obstoja, zadnja premiera sezone pa bo maja, ko bo na sporedu igra Ivana Cankarja Za narodov blagor v režiji Gojmirja Lešnjaka - Gojca.

Prizor iz »igre o ljudeh« Pelikan Augusta Strindberga, v režiji Mareta Bulca; junija 1921 otvoritvena uprizoritev na Šentjakobskem odru. Foto Nada Žgank

Biti skupaj

V naslednji sezoni bo umetniško vodenje gledališča prevzel dramaturg, teatrolog, scenarist, kritik in urednik Rok Andres, član upravnega odbora Prešernovega sklada, selektor zadnjih dveh Tednov slovenske drame, odgovorni urednik portala Kritika in član državne predmetne komisije za splošno maturo za odrske stvaritve. Andres še pred nastopom ugotavlja, da je bilo leto, v katerem je Šentjakobsko praznovalo visok in pomemben jubilej, »polno dramatičnih sprememb, soočenj in srečanj. Po koncu prve svetovne vojne, po epidemiji španske kuge, je Šentjakobski oder v novi resničnosti takratnega časa odstiral gledališko umetnost in razreševal njene enačbe, in tako tudi v našem obdobju lahko v podobnih razmerah neposredno in kreativno sodeluje pri oblikovanju nove zavesti in ustvarja s povečano močjo.«

Iz poslanice dramske igralke Nataše Keser Združenje dramskih umetnikov Slovenije je včeraj objavilo slovensko poslanico ob svetovnem dnevu gledališča 2022, ki jo je napisala igralka Nataša Keser. »Tako kot se mi izmika ta sestavek, ta dan in človek v ljudeh, tako se mi izmika tudi gledališče. Na tem mestu bi lahko poslušali zgodbo o tisočletnem iskanju gledališča, pa je predolga.

Izmika se nam torej 27. marec 2022. Ampak ni ga še konec. Besed je še na pretek in še več, ampak dovolj z besedami … Hitro, rajši akcija, da bo prostor še za en trenutek svobode. Ponovno se izumi in v zameno dobiš čudež! Dogodek na novo izumljenega trenutka svobode za vse nas. (...) Tukaj smo. Skupaj. Vzeli smo si čas. Zbrali smo se, ker verjamemo, da se bo zgodil čudež – da se bo zgodilo gledališče. Trenutek tišine. Še čisto malo manjka, vse vodi k trenutku, ko si bomo dali igro.«

Andres je še dodal: »Moja spoštovana prijateljica Mojca Kreft je v repertoar sezone 2022/2023 uvrstila dramske vrhunce in zgodbe naše gledališke zgodovine ter s tem nakazala, da spet živimo v času, ko moramo premisliti svoje temeljne odločitve in prepričanja. Ob tem mi je na misel prišel prizor iz Beckettovega Godota, kjer si Estragon komaj uspe sezuti čevelj in ga, pričakujoč, da bo v njem nekaj našel, obrača in pregleduje. Na spoznanje 'Nič za videti' odgovori Vladimir: 'Poskusi ga spet obuti'. V tem vidim naše skupno delo – da poskušamo in poskušamo, dokler ne najdemo, nato pa začnemo spet iskati. (...) Tudi zame je prevzeti umetniško vodenje tako izvrstne institucije izziv in odgovornost, a sem prepričan, da nam bo skupaj uspelo. Brez skupnosti ni gledališča, brez dialoga ni situacije in brez snopa svetlobe v temo odra se ne more zgoditi uprizoritev. Naj bo vodilo naših prihodnjih sezon biti skupaj.«